Xi Jinping Brezilya'da

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RİO DE JANEİRO, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine geldi, 17 Kasım 2024.

Xi, 19. G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak için pazar günü Rio de Janeiro'ya geldi. (Fotoğraf: Li Xueren/Xinhua)