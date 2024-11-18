Xi Jinping Brezilya'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek - Son Dakika
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Xi Jinping Brezilya'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

Xi, Brezilya ile ilişkileri güçlendirmek ve G20 Zirvesi'ne katılmak üzere ziyarette bulunacak.

18.11.2024 12:23
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RİO DE JANEİRO, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile yapacağı görüşmede Çin-Brezilya ilişkilerinin daha fazla geliştirilmesi, iki ülkenin kalkınma stratejilerinin sinerjisinin teşviki ve ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Xi, 19. G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak ve Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın davetiyle resmi bir ziyarette bulunmak için Brezilya'ya ulaşmasının ardından pazar günü yaptığı yazılı açıklamada söz konusu ifadeleri kullandı. Xi, Brezilya hükümeti ve halkına da içten selamlarını ve iyi dileklerini sundu.

Xi, son yıllarda iki ülkenin karşılıklı siyasi güveni derinleştirmeye devam ettiğini, tatbiki işbirliğinde verimli sonuçlar elde ettiğini, halklar arası ve kültürel işbirliğinin gelişmesini sağladığını ve geleneksel dostlukta çağın yeni canlılığını sergilediğini kaydetti.

Xi, Çin ve Brezilya'nın birlikte uluslararası arenada Küresel Güney'in adil sesini temsil ettiğini ve dünya barışı ve kalkınmasının teşvikine önemli katkılarda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Çin ve Brezilya'nın bu yıl diplomatik ilişkiler kurulmasının 50. yıldönümünü kutladığını hatırlatan Xi, iki ülke arasındaki ilişkilerin, geçmişin başarılarından yararlanarak ileriye doğru hamle yapmak için önemli bir tarihi kavşakta bulunduğunu ifade etti.

Xi, ziyaretinin iki ülkenin karşılıklı stratejik güveninin daha fazla güçlendirilmesini, çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğinin derinleştirilmesini ve Çin-Brezilya ilişkilerinin yeni "altın 50 yılının" başlatılmasını sağlayacağına inandığını belirtti.

19. G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayı sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Xi, planları ele alıp gelişmeler elde etmek, eşit ve kurallı bir çok kutuplu dünya ve herkese faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi ortaklaşa savunmak ve G20'nin uluslararası ekonomik işbirliğinin önemli bir platformu olarak daha fazla rol oynamaya devam etmesini teşvik etmek üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Xi, Brezilya'ya gelmeden önce Peru'nun başkent Lima'da 31. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katıldı ve bu ülkede resmi temaslarda bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi Jinping Brezilya'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek - Son Dakika

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