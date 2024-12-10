Xi Jinping: Çin Ekonomisi Küresel Büyümenin İtici Gücü - Son Dakika
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Xi Jinping: Çin Ekonomisi Küresel Büyümenin İtici Gücü

Xi Jinping, Çin'in ekonomik büyüme hedefine güveninin tam olduğunu ve küresel büyüme için önemli rol oynayacağını belirtti.

10.12.2024 16:53
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BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in bu yılki ekonomik büyüme hedefine ulaşma konusunda kendine güveninin tam olduğunu ve küresel ekonomik büyümenin en büyük itici gücü olarak rol oynamaya devam edeceğini söyledi.

Xi salı günü "1+10" Diyaloğu toplantısına katılmak üzere Beijing'de bulunan önde gelen uluslararası ekonomi kuruluşlarının başkanlarıyla görüştü.

Katılımcılar arasında Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff, Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ve Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala yer aldı.

ABD hükümeti ile diyaloğu sürdürmeye, işbirliğini genişletip farklılıkları gidermeye ve ikili ilişkileri istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir kalkınma yönünde ilerletmeye istekli olduklarını söyleyen Xi, ABD'nin de Çin ile aynı çizgide çalışmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Xi, "Vergi, ticaret ve bilim-teknoloji savaşları tarihin gidişatına ve ekonomi yasalarına aykırı olduğu gibi kazananı olmayan savaşlardır" dedi.

Çin'in özellikle yoksulluğun azaltılması ve yeni kaliteli üretici güçlerin teşvik edilmesi konusundaki kayda değer başarılarından övgüyle bahseden konuklar, Çin'in insan merkezli kalkınma felsefesinin hem başarılı hem de tatbiki olduğunun kanıtlandığını ve dünya için ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

Çin'in reformu kapsamlı şekilde derinleştirmeye, dışa açılma politikasını genişletmeye ve yüksek kaliteli kalkınma hedefini gerçekleştirmeye devam ettiğine işaret eden konuklar, tüm bunların Küresel Güney'deki ülkeler başta olmak üzere dünyaya muazzam fırsatlar sunduğunu belirtti.

Konuklar, Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'nin Çin'in sorumlu büyük ülke olarak rolünü tam anlamıyla ortaya koyduğunu ve Küresel Güney'deki ülkelerin kendi kalkınmalarını gerçekleştirmeleri için önemli bir platform sağladığını vurguladı.

Küresel ekonomide zorlukların yaşandığı ve tek taraflılığın ve korumacılığın yükselişte olduğu bir dönemde dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin Çin'e umutla baktığını söyleyen katılımcılar, Çin'in küresel ekonomik büyümenin itici gücü olmaya devam edeceğine inandıklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Xi Jinping, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping: Çin Ekonomisi Küresel Büyümenin İtici Gücü - Son Dakika

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