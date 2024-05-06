Xi Jinping: Çin ve AB birbirlerini ortak olarak görmeye devam etmeli

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PARİS, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Avrupa Birliği'nin (AB) birbirlerini ortak olarak görmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Xi, Pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Paris'teki Elysee Sarayı'nda gerçekleştirdiği Çin-Fransa-Avrupa Birliği üçlü toplantısında söz konusu açıklamayı yaptı.

Xi, dünya yeni bir çalkantı ve dönüşüm dönemine girerken dünyadaki iki büyük güç olan Çin ve AB'nin diyalog ve işbirliğine bağlı kalması, stratejik iletişimi derinleştirmesi, karşılıklı stratejik güveni artırması, stratejik uzlaşı inşa etmesi, stratejik koordinasyon yürütmesi, Çin-AB ilişkilerinin istikrarlı ve sağlam büyümesi için çalışması ve dünya barışı ve kalkınmasına yeni katkılar sunmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.