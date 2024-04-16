Xi Jinping, Çin ve Almanya'yı korumacılığa karşı teyakkuzda olmaya çağırdı

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BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Almanya'yı artan korumacılığa karşı teyakkuzda olmaya ve üretim kapasitesi meselesini objektif ve mantıklı şekilde ele almaya çağırdı.

Xi, Salı günü konuk Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Beijing'de gerçekleştirdiği görüşmede söz konusu açıklamayı yaptı.

Cumhurbaşkanı, Çin ve Almanya'nın sanayi ve tedarik zincirlerinin birbiriyle derinden bağlı olduğunu ve iki ülkenin pazarlarının birbirlerine son derece bağımlı olduğunu ifade etti.

Xi, Çin ve Almanya arasındaki karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin "risk" değil, ikili ilişkilerin istikrarı için bir güvence ve gelecek için bir fırsat teşkil ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, iki ülkenin hem makine imalatı ve otomobil gibi geleneksel alanlarda hem de yeşil dönüşüm ve dijital yapay zeka gibi gelişmekte olan alanlarda kazan-kazan işbirliği açısından büyük potansiyele sahip olduğunu belirtti.

İki tarafın karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarının ayırt edici özelliklerini ileri taşıyarak karşılıklı başarıya ulaşması gerektiğini söyleyen Xi, Çin'in elektrikli araç, lityum batarya ve fotovoltaik ürün ihracatının yalnızca küresel arzı zenginleştirip küresel enflasyon baskısını hafifletmekle kalmadığını, aynı zamanda iklim değişikliği ile küresel mücadeleye ve yeşil ve düşük karbonlu dönüşüme büyük katkıda bulunduğunu ifade etti.

Çin ve Almanya'nın büyük ölçüde sanayiye bağımlı olup serbest ticaret ve ekonomik küreselleşmeyi desteklediğini ifade eden Xi, iki ülkenin de artan korumacılığa karşı teyakkuzda olmaları, üretim kapasitesi meselesine piyasa odaklı ve küresel perspektiften objektif ve mantıksal olarak bakmaları, ekonomik ilkelere bağlı kalmaları ve işbirliğini artırmaları gerektiğini kaydetti.