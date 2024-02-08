Xi Jinping: Çin ve Rusya, zorluklara karşı birlikte göğüs gerdi

BEİJİNG, 8 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Rusya'nın geçmişte birçok zorluğa karşı birlikte göğüs gerdiğini ve iki ülke ilişkilerinin gelecekteki yeni gelişme fırsatlarına kucak açtığını söyledi.
Xi, söz konusu açıklamayı Çin Yeni Yılı yaklaşırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Perşembe günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde yaptı.
Xi ayrıca Putin'le yılın sonunda birbirlerine iyi dileklerini iletmeyi, ikili ilişkilerin gelişiminde kaydedilen başarıları gözden geçirmeyi ve birlikte geleceğe hazır olmayı güzel bir gelenek haline getirdiklerini söyledi.
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