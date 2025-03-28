Xi Jinping: Çin Yabancı Yatırımlar için İdeal Adres - Son Dakika
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Xi Jinping: Çin Yabancı Yatırımlar için İdeal Adres

Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in yabancı yatırımcılar için güvenli ve umut verici bir adres olduğunu vurguladı.

28.03.2025 17:20
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BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in yabancı yatırımcılar için ideal, güvenli ve umut verici bir adres olduğunu ve öyle olmaya devam edeceğini söyledi.

Xi, cuma günü Beijing'de uluslararası iş dünyasının temsilcileriyle yaptığı görüşmede her bakımdan modernleşmeye doğru kendine özgü yolda ilerleyen Çin'in uzun yıllardır küresel büyümeye önemli katkı sağladığı ve istikrarın güvencesi olduğuna dikkat çekti.

Dünyaya açılmayı temel bir ulusal politika olarak benimsediklerini hatırlatan Xi, Çin'in yüksek standartlı dışa açılımını hızlandırdığını ve kurallar, düzenlemeler, yönetim ve standartlar gibi konularda kurumsal açılımı genişletmek üzere güçlü adımlar attıklarını belirtti.

Xi, "Çin'in kapısı daha da açılacak. Yabancı yatırımlara kapımızı açma politikamız değişmedi, bundan sonra da değişmeyecek" dedi.

Xi, dünyanın en büyük ikinci tüketici pazarına ve en büyük orta gelir grubuna sahip olan Çin'in, yatırım ve tüketim için büyük bir potansiyel sunduğunu ifade etti.

Yüksek kaliteli kalkınma taahhüdüyle Çin'in yeşil, dijital ve akıllı dönüşümü hızlandırdığını kaydeden Xi, bunun ülkenin gelişmiş endüstriyel ekosistemiyle birleştiğinde teknolojik devrim ve endüstriyel iyileştirmenin en yeni sonuçlarına yönelik en iyi deneme sahasını sağladığını söyledi.

Çin'in yabancı yatırım için güçlü düzenleme, politika ve prosedürler geliştirdiğini, ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını teşvik ettiğini vurgulayan Xi, piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararasılaşmış birinci sınıf bir iş ortamını teşvik etmek üzere aktif çaba sarf ettiklerini belirtti.

Xi, uzun süredir siyasi ve sosyal istikrara sahip olan Çin'in dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olarak kabul edildiğini de sözlerine ekledi.

Xi, Çin'in iş geliştirme için geniş bir sahne, geniş pazar beklentileri, istikrarlı politika görünümü ve güvenli bir ortam sunduğunu gösteren tüm bu unsurların ülkeyi yabancı yatırım ve ticari faaliyetler için tercih edilen bir seçenek haline getirdiğini ifade etti.

Xi, "Çin yabancı yatırımcılar için ideal, güvenli ve gelecek vaat eden bir adres olmuştur ve öyle olmaya devam edecektir. Çin'i kucaklamak fırsatları kucaklamaktır, Çin'e inanmak daha iyi bir yarına inanmaktır, Çin'e yatırım yapmak da geleceğe yatırım yapmaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Xi Jinping, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping: Çin Yabancı Yatırımlar için İdeal Adres - Son Dakika

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