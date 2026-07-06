Xi Jinping'den Fujimori'ye Tebrik - Son Dakika
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Xi Jinping'den Fujimori'ye Tebrik

Xi Jinping\'den Fujimori\'ye Tebrik
06.07.2026 15:45
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Peru'nun yeni Devlet Başkanı Fujimori'yi tebrik etti.

BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Peru Devlet Başkanı seçilen Keiko Fujimori'yi tebrik etti.

Xi pazartesi günkü mesajında, Çin ve Peru'nun kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu ve iki ülke ilişkilerinin iyi gelişme ivmesini sürdürdüğünü belirtti.

Xi, iki tarafın sık sık üst düzey etkileşimlerde bulunduğunu, çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini ve halklar arası dostluğun kamuoyu nezdinde büyük destek gördüğünü ifade etti.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Peru arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, ikili ilişkilerin gelişimine büyük önem verdiğini belirterek, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ileriye taşımak ve kapsamlı stratejik ortaklığı iki halka daha fazla fayda sağlayacak şekilde yeni seviyelere taşımak üzere Fujimori ile çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng de aynı gün Peru Devlet Başkanı Başyardımcısı seçilen Luis Fernando Galarreta Velarde'ye kutlama mesajı gönderdi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping'den Fujimori'ye Tebrik - Son Dakika

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