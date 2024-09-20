Xi Jinping'den Halk Demokrasisi Vurgusu

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BEİJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın (CPPCC) tüm süreçleri kapsayan halk demokrasisinin geliştirilmesindeki öne çıkan siyasi avantajından daha fazla yararlanılması çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, açıklamayı Cuma günü Beijing'de düzenlenen Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 75. kuruluş yıldönümü toplantısında yaptı.

Xi, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın, siyasi partileri, herhangi bir partiye bağlı olmayan toplumun ileri gelenlerini, halk örgütlerini ve hayatın her kesiminden ve tüm etnik gruplardan insanları ÇKP liderliği altında toplayan yenilikçi bir siyasi sistem olduğunun son 75 yıldaki uygulamalarla kanıtlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın siyasi sistemlerin gelişiminde ayırt edici siyasi değere sahip olduğunu söyledi.

ÇKP'nin Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın çalışmalarının güçlendirilip iyileştirilmesi konusundaki önemli düşüncelerinin temel yönelerini özetleyen Xi, bunlar arasında ÇKP'nin Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı üzerindeki genel liderliğinin sürdürülmesi, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın uzmanlaşmış bir danışma organı olarak rolünün desteklenmesi ve ülkedeki yeni tip sosyalist siyasi parti sisteminin sürdürülüp geliştirilmesi gibi başlıkların olduğunu ifade etti.