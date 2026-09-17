Xi Jinping'den ileri imalat sektörünü güçlendirme çağrısı - Son Dakika
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Xi Jinping'den ileri imalat sektörünü güçlendirme çağrısı

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Xi Jinping\'den ileri imalat sektörünü güçlendirme çağrısı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in modernleşme sürecine güçlü destek sağlamak amacıyla ileri imalat sektörünü geliştirme ve güçlendirme çabalarının sürdürülmesi çağrısında bulundu. Xi'nin talimatı, Beijing'de düzenlenen Ulusal İleri İmalat Konferansı'nda okundu.

BEİJİNG, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in modernleşme sürecine güçlü destek sağlamak amacıyla ileri imalat sektörünü geliştirme ve güçlendirme çabalarının sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi'nin söz konusu ifadelerinin yer aldığı talimat, çarşamba ve perşembe günleri Beijing'de düzenlenen Ulusal İleri İmalat Konferansı'nda okundu.

Xi, yüksek nitelikli kalkınma ile daha yüksek düzeyde güvenliğin birlikte sağlanması, akıllı, yeşil ve entegre kalkınmanın teşvik edilmesi ve ülkenin sanayi zincirlerinin kendi kendine yeterlilik düzeyi ile risklere karşı dayanıklılığının artırılması gerektiğini vurguladı.

Xi ayrıca, ileri imalatı temel alan modern bir sanayi sisteminin geliştirilmesine hız verilmesi ve reel ekonominin temellerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiXi JinpingPolitikaEkonomiGüncelPekinSon Dakika

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