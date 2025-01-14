Xi Jinping'den Joseph Avn'a Kutlama Mesajı

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BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Lübnan'da cumhurbaşkanı seçilerek göreve başlayan Joseph Avn'a kutlama mesajı gönderdi.

Salı günü gönderdiği mesajında Çin ve Lübnan'ın geleneksel dostluğa sahip iki ülke olduğunu kaydeden Xi, ikili ilişkilerin son yıllarda istikrarlı bir gelişim ivmesi sergilediğini, karşılıklı siyasi güvenin arttığını ve iki halk arasındaki dostluğun derinleştiğini belirtti.

Çin-Lübnan ilişkilerinin gelişimine büyük önem atfettiğini ifade eden Xi, iki halka daha fazla fayda sağlayacak şekilde iki ülke arasındaki dostane ilişkileri ve çeşitli alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini teşvik etmek üzere Cumhurbaşkanı Avn ile çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Xi, Çin'in her zaman olduğu üzere Lübnan'ı ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda kararlılıkla destekleyeceğini ve Lübnan'ın ekonomik kalkınması ve Lübnan halkının geçim kaynaklarının iyileştirilmesi için kendi kapasitesi dahilinde yardım sağlayacağını söyledi.