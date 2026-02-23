Xi Jinping'den Kim Jong-un'a Tebrik Mesajı - Son Dakika
Xi Jinping'den Kim Jong-un'a Tebrik Mesajı

23.02.2026 17:59
Xi Jinping, Kim Jong-un'u yeniden Genel Sekreter seçilmesi dolayısıyla kutladı ve işbirliğini vurguladı.

BEİJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Kuzey Kore İşçi Partisi'nin 9. Kongresi'nde yeniden Genel Sekreter seçilen Kim Jong-un'a kutlama mesajı gönderdi.

Xi pazartesi günkü mesajında Çin ve Kuzey Kore'nin birbirlerine destek olan dost ve sosyalist iki komşu olduğunu belirterek, Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin korunması, sağlamlaştırılması ve geliştirilmesinin hem ÇKP'nin hem de Çin hükümetinin değişmez politikası olduğunu vurguladı.

Xi, Kim ile son yıllarda birçok kez bir araya geldiklerini ve Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin olumlu şekilde gelişimine ortaklaşa kılavuzluk ettiklerini söyledi.

Dünyada yüzyıldır görülmemiş hızlı değişimlerin yaşandığını ve uluslararası konjonktürün dönüşüm ve çalkantılarla öne çıkan bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Xi, her iki tarafın ilgili bakanlık ve yerel yetkililerine, iki taraf arasında varılan önemli mutabakatı hayata geçirme, Çin-Kuzey Kore dostane işbirliğinde yeni sayfalar açma, her iki ülkenin sosyalist davasını ilerletme, iki halkın refah ve dostluğunu geliştirme, ayrıca hem bölge hem de dünyada barış, istikrar, kalkınma ve refahın teşvik edilmesine olumlu katkılar yapma konularında rehberlik etmek üzere Kim ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

