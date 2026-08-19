Xi Jinping\'den Macaristan Cumhurbaşkanına Kutlama

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Macaristan Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Andras Baka'ya kutlama mesajı gönderdi.

Xi çarşamba günkü mesajında, Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk ülkelerden biri olan Macaristan'ın Çin ile uzun soluklu ve geleneksel bir dostluğa sahip olduğunu ifade etti.

Diplomatik ilişkilerin 77 yıl önce kurulmasından bu yana iki ülkenin karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı çıkar ve kazan-kazan ilkesine dayalı işbirliğine daima bağlı kaldığını belirten Xi, çeşitli alanlardaki işbirliğinde kayda değer sonuçlar elde edildiğini vurguladı.

Çin-Macaristan ilişkilerini geliştirmeye büyük önem verdiğini kaydeden Xi, Baka ile birlikte geleneksel dostluğu sürdürmeye, karşılıklı siyasi güveni ve her alandaki somut işbirliğini derinleştirmeye, ayrıca Çin ile Macaristan arasındaki yeni döneme ait her koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklığın istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini destekleyerek iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlamaya hazır olduğunu belirtti.