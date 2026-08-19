Xi Jinping'den Macaristan Cumhurbaşkanına Kutlama - Son Dakika
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Xi Jinping'den Macaristan Cumhurbaşkanına Kutlama

Xi Jinping\'den Macaristan Cumhurbaşkanına Kutlama
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Çin Cumhurbaşkanı Xi, yeni Macar lider Baka'ya dostluğu ve işbirliğini vurgulayan bir mesaj gönderdi.

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Macaristan Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Andras Baka'ya kutlama mesajı gönderdi.

Xi çarşamba günkü mesajında, Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk ülkelerden biri olan Macaristan'ın Çin ile uzun soluklu ve geleneksel bir dostluğa sahip olduğunu ifade etti.

Diplomatik ilişkilerin 77 yıl önce kurulmasından bu yana iki ülkenin karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı çıkar ve kazan-kazan ilkesine dayalı işbirliğine daima bağlı kaldığını belirten Xi, çeşitli alanlardaki işbirliğinde kayda değer sonuçlar elde edildiğini vurguladı.

Çin-Macaristan ilişkilerini geliştirmeye büyük önem verdiğini kaydeden Xi, Baka ile birlikte geleneksel dostluğu sürdürmeye, karşılıklı siyasi güveni ve her alandaki somut işbirliğini derinleştirmeye, ayrıca Çin ile Macaristan arasındaki yeni döneme ait her koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklığın istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini destekleyerek iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Xi Jinping, Macaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping'den Macaristan Cumhurbaşkanına Kutlama - Son Dakika

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