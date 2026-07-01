Xi Jinping'den Taiwan Açıklamaları - Son Dakika
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Xi Jinping'den Taiwan Açıklamaları

Xi Jinping\'den Taiwan Açıklamaları
01.07.2026 09:54
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Xi Jinping, Taiwan'ın yeniden birleşmesinin ÇKP'nin temel misyonu olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Taiwan meselesini çözüme kavuşturmanın ve Çin'in tam yeniden birleşmesini gerçekleştirmenin, ÇKP'nin tarihi misyonu ve sarsılmaz taahhüdü olduğunu söyledi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de ÇKP'nin kuruluşunun 105. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yaptı.

Xi, "Taiwan'ın bağımsızlığını" hedefleyen ayrılıkçı güçlerle mücadele etmek, dış müdahalelere karşı çıkmak ve ulusal yeniden birleşmeyi ilerletmek üzere kararlı adımlar atacaklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Xi Jinping, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping'den Taiwan Açıklamaları - Son Dakika

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