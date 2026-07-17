Xi Jinping'den Tayland'a Destek - Son Dakika
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Xi Jinping'den Tayland'a Destek

Xi Jinping\'den Tayland\'a Destek
17.07.2026 18:40
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Xi Jinping, Tayland'ın kalkınma yolunu destekledi ve işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

SHANGHAİ, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in Tayland'ın ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izlemesini kararlılıkla desteklediğini, ayrıca yeni Tayland yönetimine görevini etkin şekilde yürütmesi konusunda da destek verdiğini söyledi.

Xi cuma günü, 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'na katılmak ve Çin'e resmi ziyarette bulunmak üzere Shanghai'da bulunan Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile bir araya geldi.

Xi, Çin'in komşuluk diplomasisinde Çin-Tayland ilişkilerine büyük önem verdiğini belirterek, Çin'in Tayland için her zaman güvenilir ve itimat edilen bir stratejik işbirliği ortağı olduğunu söyledi.

Xi, iki ülkenin kendi modernleşme süreçlerini desteklemek ve bölgede barış, istikrar, kalkınma ile refaha katkıda bulunmak amacıyla ortak geleceğe sahip daha istikrarlı, müreffeh ve sürdürülebilir bir Çin-Tayland topluluğunun inşasını hızlandırması gerektiğini dile getirdi

Xi ayrıca, iki tarafa Çin-Tayland demiryolu projesi ile Çin, Laos ve Tayland arasındaki demiryolu bağlantılarının geliştirilmesini hızlandırma, yapay zeka, havacılık ve temiz enerji gibi yeni gelişen alanlarda işbirliğini genişletme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi Jinping'den Tayland'a Destek - Son Dakika

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