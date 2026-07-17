Xi Jinping'den Yapay Zeka Uyarısı - Son Dakika
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Xi Jinping'den Yapay Zeka Uyarısı

Xi Jinping\'den Yapay Zeka Uyarısı
17.07.2026 12:30
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Xi Jinping, yapay zeka inovasyonunun fırsatlar ve zorluklar sunduğunu vurguladı.

SHANGHAİ, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, dünyanın yapay zeka teknolojilerinde daha önce benzeri görülmemiş ölçüde güçlü bir inovasyon dönemine girdiğini, bunun da büyük fırsatlar kadar yönetişim alanında önemli zorlukları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Xi, cuma günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, insanlığın çağın sorularına yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

Xi, insanların düşünen makinelerle nasıl bir arada yaşayacağı, algoritmaların karar alma süreçlerine dahil olduğu durumlarda güvenliğin nasıl sağlanacağı, teknolojilerin ortaya çıkardığı etik sorunların uyarlamalı yönetişim yoluyla nasıl ele alınacağı ve yapay zekayla birlikte uçurum giderek derinleşirken yapay zekadan herkesin nasıl yararlanmasının sağlanacağı sorularını gündeme getirdi.

Xi, bu soruların tüm uluslararası toplum tarafından ciddiyetle ele alınması ve yanıtlanması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Yapay Zeka, Xi Jinping, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping'den Yapay Zeka Uyarısı - Son Dakika

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