BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu yaralananların tedavisi için tüm çabaların gösterilmesi talimatını verdi.
Xi ayrıca failin yasalara uygun olarak cezalandırılmasını istedi.
Olay, pazartesi günü saat 19.48 sularında ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Zhuhai kentindeki bir spor merkezi yakınlarında vatandaşların yürüyüş ve egzersiz yaptıkları sırada meydana geldiği belirtildi.
Olayda şu ana kadar 35 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi de ağır yaralandı.
Son Dakika › Güncel › Xi Jinping'den Yaralılar İçin Tedavi Talimatı - Son Dakika
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