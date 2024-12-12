Xi Jinping: Diyalog ve İşbirliği Öncelikli

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BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve ABD'nin cepheleşme yerine diyaloğu, sıfır toplamlı oyunlar yerine kazan-kazan işbirliğini seçmesi gerektiğini söyledi.

Xi, çarşamba günü ABD-Çin İş Konseyi'nin 2024 gala yemeğine gönderdiği kutlama mesajında Çin'in yeni dönemde iki ülkenin birbiriyle geçinmesinin doğru yolunu araştırmayı sürdürmeye ve bu gezegende uzun soluklu ve barış içinde bir arada yaşamayı gerçekleştirmeye hazır olduğunu belirtti.

İki ülkenin çıkarlarının yakın şekilde iç içe geçmiş olduğunu kaydeden Xi, işbirliği imkanlarının son derece geniş olduğunu vurguladı.