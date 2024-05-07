Xi Jinping, Filistin-İsrail çatışması ve Ukrayna krizine ilişkin tutumunu açıkladı

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Günün sonunda çatışmaların sadece müzakere yoluyla çözülebildiğini tarihin defalarca kanıtladığını kaydeden Xi, karşılıklı güven inşa etmek üzere Çin'in tüm tarafları görüşme ve diyaloğa yeniden başlamaya çağırdığını belirtti.

PARİS, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Paris'te Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'la birlikte düzenlediği basın toplantısında Çin'in Filistin- İsrail çatışması ve Ukrayna krizine ilişkin ilkeli tutumunu ana hatlarıyla açıkladı.

Xi, Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, Filistin-İsrail çatışmasından doğan uzun süreli trajedinin insanlık vicdanı için bir sınav olduğunu ve uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Çin'in tüm tarafları Gazze'de acil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkes için çalışmaya davet ettiğini kaydeden Xi, Ortadoğu'da kalıcı barışın elde edilebilmesi için Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğini desteklediklerini, ayrıca Filistin'e meşru ulusal haklarının iade edilmesine ve iki devletli çözümün yeniden başlatılmasına destek verdiklerini belirtti.

Xi, Çin'in Ukrayna krizi hakkındaki tutumunu da birçok vesileyle ifade ettiğini vurguladı.

Ukrayna krizini başlatanın Çin olmadığını ve Çin'i bu krizin bir tarafı ya da parçası olmadığını kaydeden Xi, duruma seyirci kalmak yerine barış için önemli bir rol oynadıklarını söyledi.

Xi, Çin hükümetinin Avrasya işleri özel temsilcisinin ise mekik diplomasisinin üçüncü turunu gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

Xi, üçüncü bir ülkenin günah keçisi ilan edilmesi ya da karalanması yahut "yeni bir Soğuk Savaşın" alevlendirilmesi için Ukrayna krizini kullanma hamlelerine de karşı olduklarını hatırlattı.

Günün sonunda çatışmaların sadece müzakere yoluyla çözülebileceğini tarihin defalarca kanıtladığını kaydeden Xi, karşılıklı güven inşa etmek üzere Çin'in tüm tarafları görüşme ve diyaloğa yeniden başlamaya çağırdığını belirtti.

Xi, uygun bir zamanda, hem Rusya hem de Ukrayna tarafından tanınacak ve tüm tarafların eşit katılımı ile tüm barış planlarının adil şekilde tartışılmasını güvence altına alacak bir uluslararası barış konferansının düzenlenmesini desteklediklerini vurguladı.

Xi ayrıca Avrupa'da dengeli, etkin ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisi oluşturulmasını desteklediklerini belirtti.