Xi Jinping, Gansu\'daki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları talimatı verdi

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi gecesi Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Jishishan ilçesinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için topyekun arama ve kurtarma çalışmaları ile gerekli düzenlemelerin yapılması talimatını verdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, yerel yetkililerden yaralıların vakit geçirilmeksizin kurtarılıp tedavi edilerek can kaybının en aza indirilmesini, ayrıca deprem ve hava durumunun yakından izlenerek ikincil afetlerin önlenmesini istedi.

Xi, etkilenen bölgelere en kısa sürede yardım malzemesi temin edilmesi; elektrik, iletişim, ulaştırma ve ısıtma gibi hasarlı altyapının onarılması ve depremden etkilenen kişilere temel yaşam ihtiyaçlarını sağlayacak uygun barınma imkanlarının sağlanması çağrısında bulundu.