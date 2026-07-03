Xi Jinping'in Parti Düşüncesi: Yeni Yaklaşımlar - Son Dakika
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Xi Jinping'in Parti Düşüncesi: Yeni Yaklaşımlar

Xi Jinping\'in Parti Düşüncesi: Yeni Yaklaşımlar
03.07.2026 17:35
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Xi Jinping'in Parti İnşası Düşüncesi, dünya siyasi partilerine yeni yönetişim çözümleri sunuyor.

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Parti İnşası Düşüncesi'nin parti yönetişimi konusunda dünya genelindeki siyasi partilere yeni bir yaklaşım sunduğu belirtildi.

"Xi Jinping'in Parti İnşası Düşüncesi'nin Çağdaş Özellikleri ve Küresel Önemi" başlıklı rapor perşembe günü Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Parti Okulu'na (Ulusal Yönetişim Akademisi) bağlı Üst Düzey Ulusal Düşünce Kuruluşu ile Xinhua Haber Ajansı'na bağlı Üst Düzey Ulusal Düşünce Kuruluşu tarafından ortaklaşa yayımlandı.

Dünya genelindeki siyasi partilerin kamuoyu güvenini kazanma konusunda sorunlar yaşadığına dikkat çekilen rapora göre, ÇKP'nin halkla olan ilişkisinde somut halini bulan asırlık bilgi birikimine dayanan Xi Jinping'in Parti İnşası Düşüncesi, dünya genelindeki siyasi partilere, parti yönetişiminin temellerini sağlamlaştırma ve azalan halk desteğiyle başa çıkma konusunda Çin tarzı bir çözüm sunuyor.

ÇKP Merkez Komitesi'nin merkezi ve birleşik liderliğinde ÇKP'nin siyasi açıdan güçlü yönlerine tam işlerlik kazandıran örgütsel sistemine de değinilen raporda, bazı ülkelerin örgütsel yapılarını iyileştirme konusunda ÇKP'nin deneyimlerinden aktif olarak yararlandığı ifade edildi.

Rapora göre, iktidarın denetlenmesi ve sınırlandırılmasına yönelik mekanizmalar geliştiren ÇKP, siyasi partileri derinden etkileyen yolsuzluğun ortadan kaldırılmasına yönelik yeni bakış açıları sunuyor. Sıfır toplamlı düşünceyi kararlılıkla reddeden ÇKP, yeni bir partiler arası ilişki türünün inşasına yönelik yeni bir paradigmayı da dünyayla paylaşıyor.

Kaynak: Xinhua

Hizb-i İslami Partisi, Çin Halk Cumhuriyeti, Halkla İlişkiler, Xi Jinping, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping'in Parti Düşüncesi: Yeni Yaklaşımlar - Son Dakika

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