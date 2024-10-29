Xi Jinping, Kral Sihamoni'yi Kutladı

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BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni'yi tahta çıkışının 20. yıldönümü dolayısıyla kutladı.

Xi, Salı günkü kutlama mesajında Kral Sihamoni'nin 20 yıl önce tahta çıkmasından bu yana Kamboçya'nın barış, istikrar, kalkınma ve yeniden canlanmasına ve uluslararası etkileşimlere önemli katkılarda bulunduğunu ve iki ülke arasındaki geleneksel dostluğun ileriye taşınması kararlılığını sürdürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı, her iki ülkenin liderlerinin ortak rehberliğinde, ortak bir geleceğe sahip Çin-Kamboçya topluluğunun inşasının yüksek kaliteli, yüksek seviyeli ve yüksek standartlara sahip yeni bir döneme girdiğini söyledi.

Xi, "Elmas Altıgen" işbirliği çerçevesinde sağlam ilerlemeler kaydedildiğini, "Endüstriyel Kalkınma Koridoru'nun" ve "Balık ve Çeltik Koridoru'nun" inşasında olumlu gelişmeler yaşandığını, Çin-Kamboçya Halklar Arası Etkileşim Yılı'nın büyük başarıya ulaştığını ve iki halka somut faydalar sağladığını belirtti.

Çin ve Kamboçya'yı iyi günde kötü günde bir arada duran ve birbirine yardım eli uzatan sarsılmaz dostlar olarak tanımlayan Xi, ikili ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini, Kamboçya Kraliyet Ailesi ile aralarındaki geleneksel dostluğa büyük önem verdiğini ve ortak geleceğe sahip Çin-Kamboçya topluluğunun inşasında daha verimli sonuçlar elde etmek üzere Kral Sihamoni ile birlikte çalışmaya ve ikili ilişkilerin stratejik rehberliğini güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.