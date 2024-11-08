Xi Jinping Peru ve Brezilya'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

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BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping 13-17 Kasım'da Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenecek 31. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi'ne katılacak ve Peru Cumhurbaşkanı Dina Ercilia Boluarte Zegarra'nın daveti üzerine ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying tarafından cuma günü yapılan açıklamaya göre Xi 17-21 Kasım'da ise Rio de Janeiro'da düzenlenecek 19. G20 Zirvesi'ne katılacak ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın daveti üzerine ülkeye resmi ziyarette bulunacak.