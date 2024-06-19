Xi Jinping, sel ve kuraklıkla mücadele çalışmalarına talimat verdi

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BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, sel ve kuraklıkla mücadele çalışmalarına ilişkin önemli talimatlar verdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, ülkenin güneyindeki birçok yerde şiddetli yağmurların devam ettiğini belirterek, Guangdong ve Fujian eyaletlerinin yanı sıra diğer bölgelerde de can ve mal kaybına yol açan sel ve jeolojik felaketlerin meydana geldiğini hatırlattı.

Çin'in kuzeyindeki bazı bölgelerde kuraklığın baş gösterdiğini ve hızla yayıldığını vurgulayan Xi, ülkenin güneyinde sellerin, kuzeyinde ise kuraklığın sorun yarattığını kaydetti.

Xi, felaketin üstesinden gelmek, kayıpları veya mahsur kalanları aramak ve kurtarmak için mümkün olan her şeyi yapmak, mağdurları uygun şekilde başka yerlere yerleştirmek, üretim ve yaşam düzenini garanti altına almak ve kayıpları en aza indirmek için topyekun çaba gösterme çağrısında bulundu.

Çin'in sel mevsimine girmesiyle birlikte sel kontrol durumunun giderek ağırlaştığını vurgulayan Xi, sel kontrolü, kuraklıkla mücadele, acil durum müdahalesi ve afet yardım çalışmalarının güçlendirilmesini sağlamak amacıyla tüm bölgelere ve ilgili departmanlara risk farkındalığını güçlendirme, en kötü durum senaryolarına hazırlanma, yetkililerin daha güçlü sorumluluk duygusu geliştirmelerini sağlama ve kapsamlı planlamayı güçlendirme çağrısı yaptı.

Xi ayrıca afetlere yönelik izleme ve erken uyarının güçlendirilmesi, tehlikelerin zamanında tespit edilmesi, yeterli malzeme ve ekipmanların ve daha iyi çalışma planlarının hazırlanması, böylelikle insanların can ve mal güvenliğinin yanı sıra sosyal istikrarın korunması için acil durumlarla etkin mücadele çağrısında bulundu.