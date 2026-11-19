SHENZHEN, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in Asya-Pasifik ekonomik işbirliğini savunan, teşvik eden ve bu işbirliğine öncülük eden bir ülke olduğunu belirterek, Asya-Pasifik topluluğunu güçlendirecek temelleri oluşturmak için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Asya-Pasifik topluluğunun temelini oluşturan ekonomik ve ticari bağların daha da güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Xi, ticaret ve yatırımın kolaylaştırılması, dijitalleşmenin ilerletilmesi ve bunların önündeki engellerin azaltılması yönünde çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Bölgesel bağlantıların geliştirilmesi konusunda ise Xi, altyapı ağlarının iyileştirilmesi, politika ve düzenlemeler arasındaki koordinasyonun artırılması, halklar arası etkileşimin teşvik edilmesi ve halklar arasında karşılıklı anlayış ile daha yakın bağların kurulması için önlemler alınması çağrısında bulundu.

İnovasyonun önemini vurgulayan Xi, dijital altyapının geliştirilmesi ve yapay zekanın yaygın kullanımının teşvik edilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Kalkınmanın önemine de dikkat çeken Xi, bölge ekonomilerine enerji ve gıda güvenliği, sınır ötesi yolsuzlukla mücadele ve yeşil ve düşük karbonlu dönüşüm alanlarında işbirliğini ilerletme çağrısı yaptı. Xi ayrıca halkların refahının artırılması ve beşeri sermayeye daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.