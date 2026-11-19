SHENZHEN, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Asya-Pasifik topluluğunun inşasında açıklık ve entegrasyonun sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Xi perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Xi, açık bölgeselciliğe bağlı kalınması ve Asya-Pasifik'te ekonomik entegrasyonun istikrarlı biçimde ilerletilmesi gerektiğini belirtti.

Bölgedeki tüm tarafları serbest ve açık ticaret ile yatırımı kolaylaştırmaya çağıran Xi, üretim için gerekli kaynakların dolaşımındaki engellerin kaldırılması ve ekonomik döngünün kesintisiz işlemesinin önemini vurguladı.