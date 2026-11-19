Xi Jinping Shenzhen'deki 33. APEC zirvesinde açık ticaret çağrısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shenzhen'deki 33. APEC Ekonomi Liderleri Zirvesi'nde açık bölgeselcilik ve ekonomik entegrasyon çağrısı yaptı. Xi, tarafları serbest ticaret ve yatırımı kolaylaştırmaya ve üretim kaynaklarının dolaşımındaki engelleri kaldırmaya çağırdı.
SHENZHEN, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Asya-Pasifik topluluğunun inşasında açıklık ve entegrasyonun sürdürülmesi çağrısında bulundu.
Xi perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'nde konuşma yaptı.
Xi, açık bölgeselciliğe bağlı kalınması ve Asya-Pasifik'te ekonomik entegrasyonun istikrarlı biçimde ilerletilmesi gerektiğini belirtti.
Bölgedeki tüm tarafları serbest ve açık ticaret ile yatırımı kolaylaştırmaya çağıran Xi, üretim için gerekli kaynakların dolaşımındaki engellerin kaldırılması ve ekonomik döngünün kesintisiz işlemesinin önemini vurguladı.
Kaynak: Xinhua
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