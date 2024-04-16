Xi Jinping, Ukrayna krizine ilişkin dört ilke önerdi

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BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Ukrayna krizinin kontrolden çıkmasını önlemek ve yakın zamanda barışı tesis etmek için dört ilke önerdi.

Salı günü Beijing'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelen Xi, konuk başbakanla Ukrayna krizine ilişkin derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Mevcut durum dikkate alındığında, çatışmanın kontrolden çıkmasını önlemek için tüm tarafların en kısa sürede barışı tesis etmek üzere çalışması gerektiğini vurgulayan Xi, bu doğrultudaki dört ilkesini şöyle sıraladı:

"İlk olarak barış ve istikrarın desteklenmesini öncelemeli ve bencil çıkarlar peşinde koşmaktan kaçınmalıyız. İkinci olarak durumun soğumasını sağlamalı ve yangına körükle gitmemeliyiz." önerilerini sunan Xi, "Üçüncü olarak barışın tesisine uygun koşullar yaratmalı ve gerilimi daha da tırmandırmaktan imtina etmeliyiz. Dördüncü olarak ise dünya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri azaltmalı ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını baltalamaktan geri durmalıyız" dedi.