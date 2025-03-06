Xi Jinping, Ulusal Halk Kongresi'nde Müzakere Yaptı

BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumunda kongre üyeleriyle birlikte müzakerelere katıldı, 5 Mart 2025. (Fotoğraf: Zhan Zheng/Xinhua)
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