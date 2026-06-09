Xi Jinping ve Kim Jong-un'dan Dostluk Vurgusu - Son Dakika
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Xi Jinping ve Kim Jong-un'dan Dostluk Vurgusu

Xi Jinping ve Kim Jong-un\'dan Dostluk Vurgusu
09.06.2026 13:31
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Xi Jinping ve Kim Jong-un, iki ülke dostluğunu nesilden nesile aktarma konusunda anlaştı.

PYONGYANG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) lideri Kim Jong-un, iki ülkenin aralarındaki büyük ve geleneksel dostluğu nesilden nesile aktarması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Resmi ziyaret kapsamında Kuzey Kore'de bulunan Xi ve eşi Peng Liyuan, salı günü ülkenin başkenti Pyongyang'da, Kim ve eşi Ri Sol Ju ile birlikte Çin-Kuzey Kore Dostluk Kulesi'ni ziyaret etti.

İki lider, Çin ve Kuzey Kore'nin 1950'lerde omuz omuza savaştığı yılların, iki tarafın paylaştığı ebedi bir tarihi hatıra olduğunu belirtti.

Öte yandan Xi günün erken saatlerinde Kim ile beraber Pyongyang'daki Kore İşçi Partisi Merkezi Kadro Eğitim Okulu'nu ziyaret etti.

Xi ve Kim, okul ziyareti kapsamında birlikte köknar ağacı dikme törenine de katıldı. Yıl boyunca yaprak dökmeyen köknar ağacı, Çin ile Kuzey Kore arasındaki kalıcı ve sürekli yenilenen dostluğu simgeliyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Kuzey Kore, Pyongyang, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping ve Kim Jong-un'dan Dostluk Vurgusu - Son Dakika

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