Xi Jinping ve Nandi-Ndaitwah, Çin-Namibya İlişkilerini Güçlendirdi

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping cuma günü, Namibya Cumhurbaşkanı Netumbo Nandi-Ndaitwah ile başkent Beijing'de bir araya geldi.

Xi ve Nandi-Ndaitwah, cuma günkü görüşmelerinde ikili ilişkilerin yeni dönemde ortak geleceğe sahip Çin-Namibya topluluğu seviyesine yükseltildiğini duyurdu.

İki ülke arasındaki dostane işbirliğinin derinleşmeye devam ederek iki halka somut faydalar sağladığını kaydeden Xi, kalkınma anlayışlarına yönelik etkileşimi artırmak, kalkınma stratejileri arasında sinerji oluşturmak ve modernleşme yolunda birbirlerinin ortağı olmak üzere Namibya ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Xi, yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Namibya topluluğunun inşasına yönelik üç öneride bulundu.

Çin ve Namibya'nın üst düzey etkileşimleri sürdürmesi, yönetişim konusundaki deneyim paylaşımını derinleştirmesi, ikili ilişkiler açısından genel ve stratejik öneme sahip konularda düzenli iletişim halinde olması ve temel çıkarları ile önemli kaygılarını ilgilendiren konularda birbirini desteklemeye devam etmesi gerektiğini ifade etti.

İki tarafa işbirliği potansiyelini değerlendirerek işbirliğini daha üst seviyelere taşıma çağrısında da bulunan Xi, Namibya'yı sıfır gümrük vergisi uygulamasından, Namibya'nın ihraç ürünlerinin Çin pazarına girişine yönelik iyileştirilmiş hızlı prosedürlerden ve diğer elverişli politikalardan tam olarak yararlanmaya teşvik etti.

Xi, altyapı, enerji, madencilik, tarım, eğitim, gençlik, bilim ve teknoloji gibi alanlarda Namibya ile işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Nandi-Ndaitwah ise Çin'le ilişkilerine büyük önem verdiklerini ve tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı olduklarını söyledi.

Daha fazla Çinli işletmenin Namibya'da yatırım yapmasını ve faaliyet göstermesini memnuniyetle karşılayacaklarını kaydeden Nandi-Ndaitwah, sanayi, madencilik, altyapı, havacılık ve uzay, bilim ve teknoloji, tarım ve su kaynakları gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeyi umduklarını ifade etti.

Çin'in uzun süredir Namibya dahil Afrika ülkelerine karşılıksız destek ve yardım sağladığını ve uluslararası ve bölgesel konularda her zaman adil bir tutum benimsediğini kaydeden Nandi-Ndaitwah, gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluğu birlikte inşa etmek üzere Çin ile iletişim ve koordinasyonu artıracaklarını vurguladı.

İki lider, görüşmenin ardından ekonomi ve ticaret, sağlık, eğitim ve insan kaynakları gibi alanlarda çok sayıda işbirliği belgesinin imzalanmasına nezaret etti.

İki taraf ayrıca yeni dönemde ortak geleceğe sahip Çin-Namibya topluluğunun inşasına ilişkin ortak bildiri yayımladı.