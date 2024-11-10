Xi Jinping ve Prabowo, İkili İşbirliğini Güçlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Xi Jinping ve Prabowo, İkili İşbirliğini Güçlendirdi

Çin ve Endonezya liderleri, stratejik işbirliğini artırma ve ortak projeleri geliştirme kararı aldı.

10.11.2024 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Çin'in başkenti Beijing'de görüştü.

Xi, cumartesi günü gerçekleşen görüşmede gelişmekte olan büyük ülkeler arasında kalkınma, dayanışma ve kazan-kazan işbirliğini teşvik etmeye devam etmek üzere yeni Endonezya hükümetiyle çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Prabowo, Xi'nin daveti üzerine resmi ziyaret için Çin'de bulunuyor.

Xi, Prabowo'nun mart ayında seçildikten sonra ilk yurtdışı gezisinde Çin'i ziyaret ettiğini, bunun da Çin ile ilişkileri geliştirmeye verdiği büyük önemi ve Çin-Endonezya ilişkilerinin üst düzey ve stratejik niteliğini gösterdiğini kaydetti.

Stratejik özerklik, karşılıklı güven, karşılıklı yardım, kazan-kazan işbirliği, hakkaniyet ve adalete bağlılığın sadece son yıllardaki ikili ilişkilerin geliştirilmesindeki deneyimin bir özeti olmadığını belirten Xi, aynı zamanda gelecekte ikili ilişkilerin sürekli ve istikrarlı şekilde gelişmesini sağlamak için izlenmesi gereken önemli bir ilke olduğunu söyledi.

Xi, "Çin, geçmiş başarıların üzerine daha fazlasını koymak, bölgesel ve küresel etkiye sahip ortak geleceğe sahip bir topluluk oluşturmayı teşvik etmek, dayanışma yoluyla kendini geliştirme arayışında yeni bir sayfa açmaya devam etmek ve büyük gelişmekte olan ülkeler arasında koordinasyon ile karşılıklı yarar ve kazan-kazan işbirliğini artırmak için yeni Endonezya hükümetiyle birlikte çalışmaya istekli" dedi.

Çin Cumhurbaşkanı, iki ülkenin üst düzey stratejik karşılıklı güveni güçlendirmesi, hükümetler ve yasama organları arasında ve alt ulusal düzeyde üst düzey etkileşim ve işbirliğini arttırması, yönetişim deneyimi paylaşımlarını güçlendirmesi, ulusal koşullarına uygun modernleşme yollarını keşfetmede birbirlerini sıkı şekilde desteklemesi, ayrıca temel çıkarları ve temel endişeleri korumada birbirlerine destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Xi, iki tarafı stratejik işbirliği planını daha da geliştirmeye ve siyaset, ekonomi, halklar arası ve kültürel etkileşim, denizcilik ve güvenlikten oluşan "beş başlık" ile ilgili işbirliğini teşvik etmeye çağırdı.

Xi ayrıca, halkların yararına daha fazla proje yapmak, yoksulluğun azaltılması, tıp, tahıl yetiştiriciliği ve balıkçılık alanlarında etkileşim ve işbirliğini güçlendirmek, Endonezya'da bilimsel personelin eğitimi ve mesleki eğitimin geliştirilmesi için destek sağlamak ve personel etkileşimlerini genişletmek için daha fazla kolaylaştırıcı önlem almak üzere Endonezya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı, Çin'in Endonezya ile daha yakın çok taraflı stratejik koordinasyon yürütmeye, tek taraflılığa ve korumacılığa karşı çıkmaya, herkese fayda sağlayan eşit ve düzenli çok kutuplu dünya ile kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi savunmaya ve bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa korumaya hazır olduğunu söyledi.

Prabowo ise karmaşık ve değişken uluslararası konjonktürde çok yönlü stratejik koordinasyonu daha da güçlendirmek, daha yakın kapsamlı stratejik ortaklar haline gelmek ve bölgesel ve küresel olarak etkili ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek için Çin ile birlikte çalışmayı istediklerini söyledi.

Devlet Başkanı, Endonezya'nın Çin ile yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini sürdürmeye, "beş başlık" işbirliği çerçevesini geliştirmeye ve altyapı, enerji mineralleri, tıp, tarım, konut, ortak denizcilik gelişimi, gıda güvenliği ve yoksulluğun azaltılması alanlarında sanayi zincirleri genelinde çok yönlü işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu ifade etti.

Endonezya'nın tek Çin ilkesine kesin şekilde bağlı olduğunu ve Xinjiang'da kalkınma ve istikrarı koruma çabalarında Çin'i güçlü şekilde desteklediğini söyleyen Prabowo ayrıca, Çin'in Filistin meselesinde adalet ve hakkaniyeti korumasını takdirle karşıladıklarını belirtti.

İki lider görüşmelerin ardından ortak kalkınma, mavi ekonomi, su koruma ve maden kaynakları gibi alanlarda çok sayıda ikili işbirliği anlaşmasının imzalanmasına nezaret etti.

İki taraf ayrıca, kapsamlı stratejik ortaklık ile ortak geleceğe sahip Çin-Endonezya topluluğunun ilerletilmesi konusunda ortak bildiri yayımladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Xi Jinping, Endonezya, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping ve Prabowo, İkili İşbirliğini Güçlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Erdoğan: Gazi’nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik
11:02 Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
09:29 Tüm Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:16 Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 13:19:56. #1.13#
SON DAKİKA: Xi Jinping ve Prabowo, İkili İşbirliğini Güçlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.