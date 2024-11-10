Xi Jinping ve Prabowo, İkili İşbirliğini Güçlendirdi

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BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Çin'in başkenti Beijing'de görüştü.

Xi, cumartesi günü gerçekleşen görüşmede gelişmekte olan büyük ülkeler arasında kalkınma, dayanışma ve kazan-kazan işbirliğini teşvik etmeye devam etmek üzere yeni Endonezya hükümetiyle çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Prabowo, Xi'nin daveti üzerine resmi ziyaret için Çin'de bulunuyor.

Xi, Prabowo'nun mart ayında seçildikten sonra ilk yurtdışı gezisinde Çin'i ziyaret ettiğini, bunun da Çin ile ilişkileri geliştirmeye verdiği büyük önemi ve Çin-Endonezya ilişkilerinin üst düzey ve stratejik niteliğini gösterdiğini kaydetti.

Stratejik özerklik, karşılıklı güven, karşılıklı yardım, kazan-kazan işbirliği, hakkaniyet ve adalete bağlılığın sadece son yıllardaki ikili ilişkilerin geliştirilmesindeki deneyimin bir özeti olmadığını belirten Xi, aynı zamanda gelecekte ikili ilişkilerin sürekli ve istikrarlı şekilde gelişmesini sağlamak için izlenmesi gereken önemli bir ilke olduğunu söyledi.

Xi, "Çin, geçmiş başarıların üzerine daha fazlasını koymak, bölgesel ve küresel etkiye sahip ortak geleceğe sahip bir topluluk oluşturmayı teşvik etmek, dayanışma yoluyla kendini geliştirme arayışında yeni bir sayfa açmaya devam etmek ve büyük gelişmekte olan ülkeler arasında koordinasyon ile karşılıklı yarar ve kazan-kazan işbirliğini artırmak için yeni Endonezya hükümetiyle birlikte çalışmaya istekli" dedi.

Çin Cumhurbaşkanı, iki ülkenin üst düzey stratejik karşılıklı güveni güçlendirmesi, hükümetler ve yasama organları arasında ve alt ulusal düzeyde üst düzey etkileşim ve işbirliğini arttırması, yönetişim deneyimi paylaşımlarını güçlendirmesi, ulusal koşullarına uygun modernleşme yollarını keşfetmede birbirlerini sıkı şekilde desteklemesi, ayrıca temel çıkarları ve temel endişeleri korumada birbirlerine destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Xi, iki tarafı stratejik işbirliği planını daha da geliştirmeye ve siyaset, ekonomi, halklar arası ve kültürel etkileşim, denizcilik ve güvenlikten oluşan "beş başlık" ile ilgili işbirliğini teşvik etmeye çağırdı.

Xi ayrıca, halkların yararına daha fazla proje yapmak, yoksulluğun azaltılması, tıp, tahıl yetiştiriciliği ve balıkçılık alanlarında etkileşim ve işbirliğini güçlendirmek, Endonezya'da bilimsel personelin eğitimi ve mesleki eğitimin geliştirilmesi için destek sağlamak ve personel etkileşimlerini genişletmek için daha fazla kolaylaştırıcı önlem almak üzere Endonezya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı, Çin'in Endonezya ile daha yakın çok taraflı stratejik koordinasyon yürütmeye, tek taraflılığa ve korumacılığa karşı çıkmaya, herkese fayda sağlayan eşit ve düzenli çok kutuplu dünya ile kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi savunmaya ve bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa korumaya hazır olduğunu söyledi.

Prabowo ise karmaşık ve değişken uluslararası konjonktürde çok yönlü stratejik koordinasyonu daha da güçlendirmek, daha yakın kapsamlı stratejik ortaklar haline gelmek ve bölgesel ve küresel olarak etkili ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek için Çin ile birlikte çalışmayı istediklerini söyledi.

Devlet Başkanı, Endonezya'nın Çin ile yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini sürdürmeye, "beş başlık" işbirliği çerçevesini geliştirmeye ve altyapı, enerji mineralleri, tıp, tarım, konut, ortak denizcilik gelişimi, gıda güvenliği ve yoksulluğun azaltılması alanlarında sanayi zincirleri genelinde çok yönlü işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu ifade etti.

Endonezya'nın tek Çin ilkesine kesin şekilde bağlı olduğunu ve Xinjiang'da kalkınma ve istikrarı koruma çabalarında Çin'i güçlü şekilde desteklediğini söyleyen Prabowo ayrıca, Çin'in Filistin meselesinde adalet ve hakkaniyeti korumasını takdirle karşıladıklarını belirtti.

İki lider görüşmelerin ardından ortak kalkınma, mavi ekonomi, su koruma ve maden kaynakları gibi alanlarda çok sayıda ikili işbirliği anlaşmasının imzalanmasına nezaret etti.

İki taraf ayrıca, kapsamlı stratejik ortaklık ile ortak geleceğe sahip Çin-Endonezya topluluğunun ilerletilmesi konusunda ortak bildiri yayımladı.