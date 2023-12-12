Xi Jinping Vietnam\'a resmi ziyaret gerçekleştirdi

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Dosya Boyutu: 39.29MB
TARİH: 12 Aralık 2023
Karşılama töreninden çeşitli görüntüler
Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong tarafından kendisi için düzenlenen karşılama törenine katıldı.
Xi, iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'a ulaştı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hanoi'den bildiriyor. (XHTV)
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