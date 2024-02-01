Xi Jinping, Yeni Üretici Güçlerin Gelişimini Hızlandırmak İçin Çağrıda Bulundu

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BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, yeni üretici güçlerin gelişiminin hızlandırılması ve yüksek kaliteli kalkınmanın kararlılıkla desteklenmesi için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Xi, söz konusu açıklamayı Çarşamba günü başkanlık ettiği ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun grup çalışması oturumunda yaptı.

Cumhurbaşkanı, yeni dönemde yüksek kaliteli kalkınmanın vazgeçilmez bir ilke olduğunu vurguladı.

Xi, "Yeni üretici güçlerin geliştirilmesi, yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmenin özünde yatan bir gereklilik ve önemli bir odak noktası olup, bunların gelişimini hızlandırmak için inovasyondan iyi şekilde yararlanmaya devam etmek gerekir" dedi.