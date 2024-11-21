Xi ve Lula'dan Ortak Gelecek Vurgusu

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BRASILIA, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da, daha adil bir dünya ve daha sürdürülebilir bir gezegen için ortak bir geleceğe sahip Çin-Brezilya topluluğunu birlikte inşa etme konusunda ortak bir bildiri imzalayarak yayımladılar, 20 Kasım 2024. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)