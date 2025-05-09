Xi ve Putin'den Stratejik İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
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Xi ve Putin'den Stratejik İş Birliği Vurgusu

Xi ve Putin\'den Stratejik İş Birliği Vurgusu

Çin ve Rusya liderleri, ilişkilerin güçlenmesi ve Ukrayna krizi için diyalog çağrısında bulundu.

09.05.2025 10:40
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Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin- Rusya ilişkilerinin rotasını belirlemek ve küresel yönetişimin ilerletilmesine katkıda bulunmak üzere Putin ile yakın iletişimi sürdürmeye hazır olduğunu dile getirdi.

MOSKOVA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, dünya yeni bir çalkantı ve değişim dönemine girerken Çin ve Rusya'nın stratejik kararlılık ve koordinasyonu sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Xi, perşembe günü Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Kremlin'deki başkanlık ofisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çay eşliğinde sohbet gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı, stratejik kararlılık ve koordinasyonu sürdürdükleri sürece hiçbir gücün Çin ve Rusya'yı ulusal kalkınma ve yeniden canlanma hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacağını, hiçbir gücün iki halk arasındaki köklü dostluğun güçlü temellerini sarsamayacağını ve hiçbir gücün çok kutuplu dünya ve ekonomik küreselleşme yönündeki baskın eğilimi engelleyemeyeceğini ifade etti.

Xi ayrıca Çin-Rusya ilişkilerinin rotasını belirlemek ve küresel yönetişimin ilerletilmesine katkıda bulunmak üzere Putin ile yakın iletişimi sürdürmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Putin ise her zaman dayanışma sergileyip birbirlerini destekleyen Rusya ve Çin'in kırılmaz bir dostluk kurduklarını söyledi.

Putin, Xi ile yakın stratejik iletişimi sürdürerek ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik stratejik rehberlik sağlamaya, karmaşık uluslararası konjonktürde ortaya çıkan zorluklara birlikte yanıt vermeye, kapsamlı stratejik koordinasyonu derinleştirmeye, iki ülkenin ortak çıkarlarını korumaya ve daha adil, demokratik ve çok kutuplu bir dünyanın gelişimini teşvik etmeye istekli olduğunu belirtti.

İki lider, Ukrayna krizi gibi konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Xi, küresel düzeyde ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik vizyonunu savunduklarını ve bu vizyona bağlı kaldıklarını vurgulayarak, tüm ülkelerin meşru güvenlik kaygılarının ciddiye alınması ve Ukrayna krizinin temelinde yatan nedenlerin ortadan kaldırılmasının önemine olan inancını dile getirdi.

Xi, barışa olanak sağlayan tüm çabaları memnuniyetle karşıladıklarını ve Ukrayna krizi konusunda diyalog yoluyla ilgili tüm taraflarca kabul edilen adil, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına varılmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Çin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümü konusundaki objektif ve tarafsız tutumundan övgüyle bahseden Putin de ön koşulsuz olarak barış görüşmeleri gerçekleştirmeye hazır olduklarını ve adil ve kalıcı bir barış anlaşması sağlanmasını temenni ettiklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi ve Putin'den Stratejik İş Birliği Vurgusu - Son Dakika

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