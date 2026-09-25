Xi ve Trump, Beyaz Saray'daki çay görüşmesinde yapıcı ilişkide uzlaştı

Xi ve Trump, Beyaz Saray'daki çay görüşmesinde yapıcı ilişkide uzlaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasında saygı, hakkaniyet ve karşılıklılık temelinde stratejik istikrara dayalı yapıcı ilişki kurulmasında mutabık kaldı. Uzlaşı, cuma günü Beyaz Saray'da eşleriyle yaptıkları çay görüşmesinde sağlandı.
WASHINGTON, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump iki ülke arasında saygı, hakkaniyet ve karşılıklılık temelinde stratejik istikrara dayalı yapıcı bir ilişki kurma konusunda mutabık kaldı.
Söz konusu uzlaşıya, Xi ve eşi Peng Liyuan ile Trump ve eşi Melania Trump'ın cuma günü Beyaz Saray'da çay eşliğinde gerçekleştirdiği görüşmede varıldı.
Kaynak: Xinhua
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