KAHİRE, 27 Kasım (Xinhua) -- Çinli Xin Feng Ming Grubu, Mısır'daki Çin-Mısır TEDA Süveyş Ekonomik ve Ticari İşbirliği Bölgesi'nde büyük bir polyester elyaf üretim projesinin ilk aşamasının temelini attı.

Mısır hükümetinden yapılan açıklamada, çarşamba günü temeli atılan projenin üç aşamada hayata geçirileceği belirtildi. İlk aşamada 280 milyon dolarlık yatırımla kurulacak tesisler 240.000 metrekarelik bir alanı kapsayacak. Bu aşamada kurulacak yıllık 360.000 metrik ton üretim kapasitesine sahip bir polyester elyaf tesisinin 1.000'den fazla kişiye doğrudan istihdam sağlaması bekleniyor.

Açıklamada, projenin Mısır'ın yerel imalat kapasitesini güçlendirmesine, ihracatını artırmasına ve yeni pazarlara erişmesine katkıda bulunmasının beklendiği belirtildi.

Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Güney Sektörü Genel Otoritesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmed Cemal, projenin eğirme, dokuma ve boyama sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlere hammadde sağlayarak bölgenin tekstil ve kimya sektörlerini güçlendireceğini söyledi. Cemal, projenin Mısır'da ve Afrika genelinde polyester sektörünün değer zincirinin gelişmesine katkıda bulunacağını da ifade etti.

Cemal, ileri üretim teknolojilerini ülkeye kazandırıp teknik bilgi birikiminin aktarılmasını kolaylaştıracak projenin, yerel sanayi kapasitesinin ve Mısır'da üretilen ürünlerin rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olacağını söyledi.

Xin Feng Ming Grubu Başkanı Zhuang Yaozhong ise Mısır'ın elverişli coğrafi konumu, güçlü endüstriyel üssü ve geniş insan kaynağını dikkate alan grubun, burada yeni bir sanayi kompleksinin kurulmasını küresel genişleme stratejisinde önemli bir adım haline getirdiğini ifade etti.