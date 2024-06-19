Xinhua ve Belga Haber Ajansları İşbirliğini Derinleştiriyor

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Fu'nun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Lacroix, Belga ve Xinhua arasındaki bağların uzun bir geçmişe dayandığını ve işbirliği açısından geniş olasılıklara sahip olduğunu söyledi.

BRÜKSEL, 19 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua ile Belçika'nın Belga Haber Ajansı CEO'su Patrick Lacroix, iki ajans arasındaki işbirliğini derinleştirmek üzere Salı günü Brüksel'de bir mutabakat zaptı imzaladı.

"Belga, Xinhua'nın önemli bir ortağı" diyen Fu, iki ajansın söz konusu mutabakat zaptıyla tatbiki işbirliğini daha da derinleştireceğini ve ikili ilişkileri yeni seviyelere taşıyacağını söyledi.

Fu, her iki haber ajansının da Çin-Belçika dostluğu hakkında ilgi uyandıran hikayeler anlatmak için işbirliği yapacağını, yapay zeka ve medya yakınsaması alanlarında teknik etkileşimi artıracağını ve uluslararası etkiye sahip daha fazla haber ürününü ortaklaşa üreteceğini umduğunu söyledi.

Fu'nun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Lacroix ise Belga ve Xinhua arasındaki bağların uzun bir geçmişe dayandığını ve işbirliği açısından geniş olasılıklara sahip olduğunu söyledi.

Lacroix, mutabakat zaptının imzalanmasının iki ajans arasındaki etkileşim tarihinde derin bir yer edineceğini sözlerine ekledi.