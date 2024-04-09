Xinhua ve TASS, İşbirliğini Derinleştirmek İçin Yeni Adımlar Atacak - Son Dakika
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Xinhua ve TASS, İşbirliğini Derinleştirmek İçin Yeni Adımlar Atacak

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, TASS Rus Haber Ajansı Genel Müdür Birinci Yardımcısı Mikhail Gusman ile bir araya gelerek iki ajans arasındaki işbirliğini derinleştirmek ve Çin-Rusya dostluğuna katkıda bulunmak için yeni adımlar atacaklarını belirtti. Fu, TASS'ın bu yılki BRICS Medya Forumu'na ev sahipliği yapacak olmasını desteklediklerini ifade etti.

09.04.2024 10:35  Güncelleme: 10:37
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BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua Pazartesi günü Beijing'de TASS Rus Haber Ajansı Genel Müdür Birinci Yardımcısı Mikhail Gusman ile bir araya geldi.

Xinhua ile TASS arasında uzun bir geçmişe dayanan işbirliğinden övgüyle söz eden Fu, sürekli yeni sonuçlar elde etmek ve Çin- Rusya dostluğuna yeni katkılarda bulunmak üzere iki ajansın iletişimi daha da derinleştirmesi, ikili işbirliği için yeni bir büyüme gücü geliştirmesi ve Xinhua ile TASS'ın gelişimini teşvik etmesi temennisinde bulundu.

Fu, TASS'ın bu yılki BRICS Medya Forumu'na ev sahipliği yapacak olmasını desteklediklerini belirtti.

Gusman ise TASS'ın Xinhua ile işbirliğini derinleştirmeye devam etmek istediğini ve iki ajansın Dünya Medya Zirvesi ve BRICS Medya Forumu gibi çok taraflı platformlarda daha fazla sonuç elde etmek üzere yakın şekilde çalışmasını umduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

Rusya, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Medya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xinhua ve TASS, İşbirliğini Derinleştirmek İçin Yeni Adımlar Atacak - Son Dakika

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