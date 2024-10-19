Xinhua ve Venezuela Medya İşbirliği Güçleniyor

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BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanı Freddy Nanez ile Beijing'de bir araya geldi.

Cuma günü gerçekleşen görüşmede, Çin-Venezuela ilişkilerinin Eylül ayında her koşulda geçerli stratejik ortaklığa yükseltildiğini hatırlatan Fu, Xinhua'nın Venezuela ile birlikte çalışarak iki ülke arasındaki kazan-kazan işbirliği ve halklar arası etkileşim hikayelerini anlatmaya ve iki halk arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğu derinleştirmek için medya gücüyle katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Nanez ise iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı birlikte hayata geçirmek, medya kuruşları arasındaki etkileşim ve işbirliğini daha da artırmak, teknolojik değişimler karşısında medyanın sorumluluk ve misyonlarını keşfetmek, fırsatları paylaşmak ve zorlukları birlikte aşmak üzere Xinhua ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını belirtti.