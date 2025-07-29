Xinjiang\'da 10.000 Yük Treni Seferi

URUMQİ, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Demiryolları Urumqi Grubu Limited Şirketi, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin iki önemli demiryolu merkezi olan Alashankou ve Horgos'ta pazartesi günü itibarıyla bu yıl toplamda 10.000'den fazla Çin-Avrupa (Orta Asya) yük treni seferinin kayda geçtiğini açıkladı.

2025 yılının başından bu yana Çin-Avrupa yük trenlerinin yarıdan fazlası Xinjiang'ın iki büyük limanından geçti ve küresel tedarik zincirinin istikrar ve sorunsuz işleyişinin korunmasına büyük katkıda bulundu.

Alataw Geçidi diye de bilinen Alashankou, an itibarıyla Almanya ve Polonya'nın da aralarında bulunduğu 21 ülkeyle bağlantı kuran 124 Çin-Avrupa yük treni rotasına ev sahipliği yapıyor. Horgos demiryolu limanı ise yurtdışında 18 ülke ve 46 şehir ve bölgeye hizmet veren 89 rotayı işletiyor.

Şirketin açıkladığı verilere göre Alashankou'nun bu yılki kargo işlem hacmi pazartesi günü itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 3,7 artışla 9,77 milyon tonu aşarken, Horgos'ta ise 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 20,3 artışla 7,96 milyon ton kargo işlemden geçti.