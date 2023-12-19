Xinjiang\'da tahıl hasadı rekor seviyeye ulaştı

Xinjiang'da tahıl hasadından çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin bu yılki tahıl üretimi 20 milyon tonun üzerine çıktı. Bölgenin tarım ve kırsal işler departmanı tarafından yakın zamanda yapılan açıklamaya göre bu rakam, bir önceki yıla göre 3 milyon tonu aşkın bir artışa işaret ediyor.

Açıklamada, Xinjiang bölgesinin yıllık tahıl üretiminde ilk kez böyle bir miktara ulaşıldığı ve bu artışın, Çin'in 2023'teki toplam tahıl üretim artışının yaklaşık yüzde 34,4'ünü oluşturduğu belirtildi.

Departmanın başkan yardımcısı Li Jing, tahıl hasadındaki bu artışın temel olarak yerel ekim yapısındaki düzenlemeler, verimli su kaynağı kullanımı ve ilgili politika desteği ile teknolojik rehberlik sayesinde elde edildiğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xinjiang'dan bildiriyor. (XHTV)