Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Tren Yolculuğunda İncir Ürünleri Tanıtıldı

URUMQİ, 20 Nisan (Xinhua) -- 7556 numaralı trende yolculara incir ürünlerini tanıtan Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Atux kentinden bir satıcı, 3 Nisan 2024.
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi ile bölgenin güneyindeki Hotan kentini birbirine bağlayan 7556 sayılı yavaş yeşil tren, saate 80 kilometre hızla yol alıyor.
Bu yavaş tren, faaliyette olduğu son 13 yılda 31,5 saat süren yolculuk sırasında 15 milyonun üzerine yolcu için bir pazar yeri işlevi gördü. (Fotoğraf: Li Xiang/Xinhua)
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