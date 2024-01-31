Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, turizmde büyük bir artış yaşadı

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URUMQİ, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 117 artışla 265 milyon turist ağırladı. Bölgenin toplam turizm geliri ise bir önceki yıla göre yüzde 227 artarak yaklaşık 296,72 milyar yuana (yaklaşık 41,77 milyar ABD doları) ulaştı.

Bölgedeki havalimanlarının yolcu hacmi geçen yıl ilk kez 40 milyonu aşarak bir önceki yıla göre yüzde 143,8 artış gösterdi.

Salı günü başlayan Xinjiang Halk Kongresi yıllık oturumunda açıklanan bölgesel yönetim çalışma raporuna göre, bu rakamlar Xinjiang'daki turistik gelişimin güçlü ivmesinin yanı sıra istihdamın artırılmasında, tüketimin teşvik edilmesinde ve yerel nüfusun refahının artırılmasında turizmin rolünü yansıtıyor.

Xinjiang'da gerçekleştirilen "İki Toplantı"ya göre, bölge 2024 yılında önemli doğal manzara alanları ile turizm rotaları için çeşitli altyapı inşaatı ve iyileştirme projeleri başlatacak. Bölge ayrıca turistik yerlerin geliştirilmesi ve işletilmesine katkıda bulunacak büyük işletmeleri ve grupları çekmek için sınır turizmi pilot bölgeleri ve sınır ötesi turizm işbirliği bölgelerini aktif şekilde inşa edecek.