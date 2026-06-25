XİONG'AN, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xiong'an kentinde Aralık 2025'ten bu yana çeşitli kullanım senaryolarına yönelik bir somutlaştırılmış yapay zeka eğitim merkezi faaliyet gösteriyor.
Gerçek dünya ortamlarını taklit eden simülasyon atölyeleriyle donatılan merkezde, robotlardan elde edilen büyük miktardaki veriler kullanılarak somutlaştırılmış yapay zeka sistemlerinin daha akıllı hale gelmesi ve farklı alanlarda hizmet verebilmesi sağlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Xiong'an'da Yapay Zeka Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika
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