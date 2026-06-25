Xiong\'an\'da Yapay Zeka Eğitim Merkezi Açıldı

XİONG'AN, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xiong'an kentinde Aralık 2025'ten bu yana çeşitli kullanım senaryolarına yönelik bir somutlaştırılmış yapay zeka eğitim merkezi faaliyet gösteriyor.

Gerçek dünya ortamlarını taklit eden simülasyon atölyeleriyle donatılan merkezde, robotlardan elde edilen büyük miktardaki veriler kullanılarak somutlaştırılmış yapay zeka sistemlerinin daha akıllı hale gelmesi ve farklı alanlarda hizmet verebilmesi sağlanıyor.