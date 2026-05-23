Xishuangbanna Koruma Alanı\'nın Zenginliği

XİSHUANGBANNA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletine bağlı Xishuangbanna Dai Özerk İli sınırları içinde 1958 yılında kurulan Xishuangbanna Ulusal Doğa Koruma Alanı, ülkedeki en büyük ve en bozulmamış tropikal yağmur ormanı ekosistemine ev sahipliği yapıyor.

Koruma alanında bugüne kadar 40'ı ulusal birinci sınıf, 143'ü ise ulusal ikinci sınıf koruma altında olan toplam 838 yaban hayvanı türü kaydedildi. Alanda ayrıca 6'sı ulusal birinci sınıf, 110'u ise ulusal ikinci sınıf devlet koruması altında bulunan 116 temel bitki türü bulunuyor.

Koruma alanı, Asya filleri ve Parashorea chinensis gibi pek çok nadir yabanıl fauna ve flora türüne sağlıklı bir yaşam alanı sunuyor. Bu canlı çeşitliliği, bir araya gelerek tropikal yağmur ormanlarının zengin, benzersiz ve yaşayan peyzajını oluşturuyor.

Yerel yetkililer, uzun yıllardır ekolojik koruma bariyerini güçlendirmeye, yağmur ormanı ekosisteminin korunması, restorasyonu ve izlenmesi çalışmalarını yürütmeye ve her türden nadir yabani türün korunması için büyük çaba sarf etmeye devam ediyor.

İstatistikler, koruma alanındaki orman örtüsü oranının 1983'teki yüzde 88,9 seviyesinden günümüzde yüzde 97'ye yükseldiğini, yaban Asya fili nüfusunun ise 1980'lerdeki yaklaşık 170'ten 300'ün üzerine çıktığını gösteriyor.