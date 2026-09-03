Xizang'da afet değerlendirmesi için İHA ile keşif uçuşu yapıldı
Xizang Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde, acil durum yönetimi birimi tarafından görevlendirilen İHA ekibi, heyelan bölgesindeki baraj gölünü ve dağlık araziyi izledi. Elde edilen veriler, arama ve kurtarma çalışmalarına kritik bilgiler sağladı.
GYİRONG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde yüksek irtifada uçan kompozit kanatlı bir insansız hava aracı (İHA), 31 Ağustos 2026.
Xizang Özerk Bölgesi yerel acil durum yönetimi birimi, afet değerlendirme görevlerini yürütmek üzere bir İHA tespit ekibi görevlendirdi. Orta boy kompozit kanatlı İHA, heyelandan etkilenen bölgedeki baraj gölünün ve dağlık arazinin durumunu izleyerek arama ve kurtarma çalışmaları için kritik bilgiler sağladı. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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