Xizang'da afet değerlendirmesi için İHA ile keşif uçuşu yapıldı

GYİRONG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde yüksek irtifada uçan kompozit kanatlı bir insansız hava aracı (İHA), 31 Ağustos 2026.

Xizang Özerk Bölgesi yerel acil durum yönetimi birimi, afet değerlendirme görevlerini yürütmek üzere bir İHA tespit ekibi görevlendirdi. Orta boy kompozit kanatlı İHA, heyelandan etkilenen bölgedeki baraj gölünün ve dağlık arazinin durumunu izleyerek arama ve kurtarma çalışmaları için kritik bilgiler sağladı. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)