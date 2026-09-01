Xizang'ın Gyirong ilçesinde heyelan sonrası dezenfeksiyon çalışmaları kesintisiz sürüyor
Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'ne bağlı Gyirong ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından bölgede dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yetkililer, olası sağlık risklerini önlemek amacıyla temizlik ve ilaçlama faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi.
GYİRONG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Xinhua
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