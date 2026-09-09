XPeng insansı robotu IRON'u seri üretmeye başladı, 2027'de satışa sunmayı hedefliyor - Son Dakika
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XPeng insansı robotu IRON'u seri üretmeye başladı, 2027'de satışa sunmayı hedefliyor

XPeng insansı robotu IRON\'u seri üretmeye başladı, 2027\'de satışa sunmayı hedefliyor
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Çinli elektrikli otomobil üreticisi XPeng, insansı robotu IRON'un üretim hattını faaliyete geçirdi. Şirket, 2027'ye kadar hem Çin'de hem de yurtdışında satışa sunmayı planladığını açıkladı.

GUANGZHOU, 9 Eylül (Xinhua) -- Çinli elektrikli otomobil üreticisi XPeng, salı günü insansı robot üretim hattını faaliyete geçirdi. Şirket, 2027 yılına kadar hem Çin'de hem de yurtdışı pazarlarda insansı robot satış ve teslimatına başlamayı hedefliyor.

Şirketin genel kullanım amaçlı gelişmiş insansı robotu IRON, otomatik montajın tamamlanmasının ardından üretim hattından kendi başına indi. Böylelikle XPeng, araştırma geliştirme ve deneme üretimi aşamalarından seri üretime geçiş yapmış oldu.

Geleneksel olarak küçük ölçekli üretime ve emek yoğun, yarı manuel montaja dayanan insansı robot sektörü için seri üretim her zaman büyük bir zorluk teşkil ediyor.

Üretim hattının büyük ölçekli robot imalatı için özel olarak tasarlandığını belirten şirket, robot üretim hattının tasarımında otomotiv sektöründe kullanılan kalite kontrol uygulamalarından yararlanıldığına dikkat çekti. Şirkete göre, üretim hattının temel imalat süreçlerinin yüzde 80'den fazlası otomatik.

XPeng Yönetim Kurulu Başkanı He Xiaopeng, robot üretim hattını sıfırdan kurduklarını belirterek, üretim döngülerini kısaltmak ve imalat kapasitesini artırmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Seri üretilen IRON robotları öncelikle XPeng mağazalarına ve şirketin kendi sanayi parklarına gönderilecek. Robotların müşteri karşılama, araç tanıtımı, ziyaretçi yönlendirme, denetim ve küçük eşya taşıma gibi görevleri yerine getirmesi bekleniyor.

Robotların ilk olarak şirketin ticari ve sektörel ortamlarında test edileceğini ifade eden XPeng, 2027'de yapılacak geniş çaplı lansman öncesinde gerçek dünya kullanımı aracılığıyla robot algoritmalarını geliştirme imkanı bulacaklarını kaydetti.

Çin Elektronik Enstitüsü Başkanı Xu Xiaolan, geçen ay Beijing'de düzenlenen 2026 Dünya Robot Konferansı'nda yaptığı açıklamada, somutlaştırılmış zeka ürünlerinin küçük ölçekli denemelerden daha genel uygulamalara geçmesiyle Çin'in insansı robot sektörünün büyük ölçekli ticarileştirme ve yaygınlaştırma sürecinin kritik bir aşamaya girdiğini belirtmişti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel XPeng insansı robotu IRON'u seri üretmeye başladı, 2027'de satışa sunmayı hedefliyor - Son Dakika

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