Yaban Domuzu Sürüsü İznik Gölü'nde Görüntülendi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaban domuzu sürüsü, İznik Gölü sahilinde cep telefonuyla kaydedildi.
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü sahili yoluna inen yaban domuzu sürüsü, cep telefonuyla görüntülendi.
Çakırlı Mahallesi'nde İznik Gölü sahili yolunda otomobiliyle ilerleyen sürücü, karşısına çıkan yaban domuzu sürüsünü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yaban domuzlarının bir süre durup otomobile baktığı ardından zeytin ağaçlarının arasından koşarak uzaklaştığı görüldü.
Kaynak: DHA
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